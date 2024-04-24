Житель Днепра пытался на надувном матрасе перебраться в Молдову по Днестру (ВИДЕО)

Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.

Как сообщили в Госпогранслужбе, на днях на границе с Молдовой задержали 39-летнего жителя Днепра, который хотел бежать из Украины. Несмотря на значительно разлитый Днестр и быстрое течение мужчина хотел вплавь на надувном матрасе добраться до соседней страны.

Однако пловца, плывущего на матрасе в сторону границы, с помощью квадрокоптера обнаружили пограничники. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из воды.

Днепрянин рассказал, что воспользовался услугами одного из мессенджеров, из которого дистанционно получал указания, куда и как ему следовать. «Турагенты» посоветовали мужчине переплыть на надувном матрасе, а сменную одежду, документы и телефон сложить в рюкзак. За это они просили 4 тысяч евро, из которых половину «турист» уже оплатил авансом.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении его составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело направлено в суд.

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