Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в «тяжелом» состоянии

Сегодня, 14 февраля, они ударили по Никополю из артиллерии. К сожалению, пострадал 33-летний мужчина.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, пострадавший получил проникающее ранение грудной полости. Его госпитализировали в больницу. Медики оцениваются состояние мужчины как «тяжелое».
Также в результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод.
Обследование территории продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы.
Читайте также:
Автор:
К сожалению, пострадала 21-летняя девушка.
Более суток продолжается ликвидация последствий обстрела рф критической инфраструктуры города.
Вчера, 13 февраля, в 21:39 на линию «101» сообщили о…
У жительницы Каменского района в руках взорвался баллончик для разжигания…
Вместе с Днем всех влюбленных сегодня отмечается День любителей библиотек. В этих «храмах» книги можно не только найти редкий экземпляр трудов любимого писателя, узнать о новинках на книжных рынках, полистать старые книги, но также найти друзей по интересам, побывать на…
В Днепре в конце зимы цветут первые весенние растения.
К сожалению, пострадала 21-летняя девушка.
В Нацполиции разъяснили, могут ли повторно призвать человека, уже получившего условный срок наказания за уклонение от мобилизации.
Более суток продолжается ликвидация последствий обстрела рф критической инфраструктуры города.
Вчера, 13 февраля, в 21:39 на линию «101» сообщили о пожаре в частном жилищном секторе на улице Вокзальной города Павлоград.
Еще есть время зарядить телефон!
Желаем хорошего дня, друзья!
Украинский писатель с помощью ИИ переосмыслил герб Днепра.
В Днепре будут судить участников преступной группировки, обворовавших украинцев в Польше
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!