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  • Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в «тяжелом» состоянии

Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в «тяжелом» состоянии

Сегодня 13:25
просмотров

Каждый день россияне атакуют Днепропетровщину.

Новости Днепра про Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в

Сегодня, 14 февраля, они ударили по Никополю из артиллерии. К сожалению, пострадал 33-летний мужчина.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, пострадавший получил проникающее ранение грудной полости. Его госпитализировали в больницу. Медики оцениваются состояние мужчины как «тяжелое».

Также в результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод.

Обследование территории продолжается.

Новости Днепра про Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в

Новости Днепра про Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в

Напомним, ранее мы писали, что ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы.

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Новости Днепра про Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в Українська Новости Днепра про Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в Русский

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