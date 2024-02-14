Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в «тяжелом» состоянии

Каждый день россияне атакуют Днепропетровщину.

Сегодня, 14 февраля, они ударили по Никополю из артиллерии. К сожалению, пострадал 33-летний мужчина.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, пострадавший получил проникающее ранение грудной полости. Его госпитализировали в больницу. Медики оцениваются состояние мужчины как «тяжелое».

Также в результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод.

Обследование территории продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы.

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