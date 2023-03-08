Житель Каменского за 8 тысяч гривен сдал врагу геолокацию позиций ВСУ и местного РВА

Житель Каменского "продался" за 8 тысяч гривен.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в Днепропетровской области будут судить жителя Каменского, который сдавал позиции ВСУ и расположение местного РВА.

Известно, что обвиняемый с 16 по 18 января 2023 передал врагу данные о размещении сил обороны. За это мужчина получил 8 тысяч гривен. В телефоне подозреваемого нашли переписку в мессенджере, в которой он послал российскому агенту информацию о расположении Каменского РВА и объектах критической инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора обвинительный акт в отношении жителя Каменки Днепропетровской области по факту несанкционированного распространения информации о размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины) был направлен в суд.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре ограбили мужчину с инвалидностью.