В Раде предлагают изымать авто у пьяных водителей на нужды ВСУ

Депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

На границе с Румынией задержали двух жителей Днепропетровщины, которые хотели…

Если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните…

ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом, — Генштаб Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс ПВО "Бук-М1-2" и отразили все атаки оккупантов под Бахмутом в Донецкой области. просмотров

В Днепре на Слобожанском проспекте в мусорном баке обнаружили гранату Если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните на линии "101" или "102"! 1 просмотров

Какие документы нужны жителям Днепра для въезда и выезда со страны на машине и не только Пока что пределы Украины могут покинуть не все ее граждане. Выезд запрещен мужчинам призывного возраста – от 18 до 60 лет, а также некоторым категориям женщин. просмотров