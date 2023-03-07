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В Раде предлагают изымать авто у пьяных водителей на нужды ВСУ

Сегодня 18:00
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Депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Новости Днепра про В Раде предлагают изымать авто у пьяных водителей на нужды ВСУ

В частности, увеличить ответственность за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За повторное правонарушение в течение года — изымать авто, в том числе на нужды ВСУ, говорится в пояснительной записке к законопроекту №9076.
 
Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий путем усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и как следствие достижения справедливого подхода к обеспечению автомобилями Вооруженных Сил Украины, — отмечают авторы законопроекта.
 
Сейчас за повторное в течение года управление в состоянии алкогольного и иного опьянения предусмотрен штраф в 34 тысячи гривен с лишением права вождения сроком на три года и с возмездным изъятием транспортного средства.
 
Депутаты предлагают увеличение штрафа до 51 тысячи гривен и введение конфискации транспортного средства.

 
 

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