В Раде предлагают изымать авто у пьяных водителей на нужды ВСУ

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Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс ПВО "Бук-М1-2" и отразили все…
Если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните…
10 апреля 2022 года россияне атаковали днепровский аэропорт ракетами.
На границе с Румынией задержали двух жителей Днепропетровщины, которые хотели…
Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс ПВО "Бук-М1-2" и отразили все атаки оккупантов под Бахмутом в Донецкой области.
В Днепре открыли Юрту несокрушимость.
Если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните на линии "101" или "102"!
Пока что пределы Украины могут покинуть не все ее граждане. Выезд запрещен мужчинам призывного возраста – от 18 до 60 лет, а также некоторым категориям женщин.
Два учебных самолета итальянских Военно-воздушных сил столкнулись в небе над окрестностями Рима.
10 апреля 2022 года россияне атаковали днепровский аэропорт ракетами.
Днепр посетит демо-версия настоящей весны.
На границе с Румынией задержали двух жителей Днепропетровщины, которые хотели скрыться за границу.
Будьте осторожны за рулем!
Инцидент произошел в Новомосковском районе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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