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  • Мешканець Кам’янського за 8 тисяч гривень здав ворогу геолокацію позицій ЗСУ та місцевої РВА

Мешканець Кам’янського за 8 тисяч гривень здав ворогу геолокацію позицій ЗСУ та місцевої РВА

Сьогодні 11:21
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Мешканець Кам'янського "продався" за 8 тисяч гривень.

Новости Днепра про Мешканець Кам'янського за 8 тисяч гривень здав ворогу геолокацію позицій ЗСУ та місцевої РВА

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, на Дніпропетровщині судитимуть мешканця Кам’янського, який здавав позиції ЗСУ та розташування місцевої РВА. 

Відомо, що звинувачений з 16 по 18 січня 2023 року передав ворогу дані про розміщення сил оборони. За це чоловік отримав 8 тисяч гривень. У телефоні підозрюваного знайшли листування в месенджері, у якому він надіслав російському агенту інформацію про розташування Кам’янської РВА та об’єктів критичної інфраструктури. 

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора обвинувальний акт стосовно мешканця Кам’янки Дніпропетровської області за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України) скерували до суду.

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