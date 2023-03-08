У Дніпрі пограбували чоловіка з інвалідністю: що відомо

Як зазначається, чоловік працює сторожем, під час роботи до нього підійшли двоє невідомих. Вони попросили підзарядити акумулятор. Та в цей час украли у потерпілого пилку.
Про це пише “Інформатор”.
На місце події прибули правоохоронці, вони встановили постраждалого.
Як з’ясувалось, чоловік до поліції звертатися не збирався. Виявилось, що після розголошення факту у соцмережах викрадену річ повернули.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні ворог обстріляв один із районів Дніпропетровщини: ситуація в області.
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