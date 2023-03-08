Святковий ажіотаж: скільки коштують квіти у Дніпрі 8 березня

Сьогодні 8 березня.

Від самого ранку на вулицях міста можна побачити людей з квітами – хтось купує, щоб привітати близьких, хтось продає.

Ми вирішили дізнатися, скільки коштують квіти у Дніпрі 8 березня.

Так, тюльпани можна купити за 40 грн…

45 грн…

або 50-60 грн за штуку. Усе залежить від місця купівлі та самої квіточки.

Тобто букетик з 7 тюльпанів коштуватиме від 280 до 420 грн.

Мімоза коштує 100 -150 грн, залежить від кількості гілочок у букеті.

Звісно, є квіти у горщиках. Так, три тюльпани у горщику коштують 150 грн. Гіацинт – 100, Нарциси (там кілька штук у горщику) – 100, Пуансетія (або різдвяник) – 100, Цинерарія – 170 грн.

Продавці відмічають, що продажі упали у порівнянні з минулим роком, але покупці однаково є.

Для тих, хто не хоче купувати живі квіточки з різних міркувань, є альтернатива. Квіти-повітряні кульки.

Такий букетик буде коштувати 150 грн, але продавець зазначає, що за ціну не тримається: може продати і дешевше, і дорожче. Попит на такі квіти є, але менший ніж минулого року.

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