В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно

Как отмечается, мужчина работает сторожем, во время работы к нему подошли двое неизвестных. Они попросили подзарядить аккумулятор. Но в это время украли у пострадавшего пилу.
Об этом пишет «Информатор».
На место происшествия прибыли правоохранители, они установили пострадавшего.
Как выяснилось, мужчина в полицию обращаться не собирался. Оказалось, что после разглашения факта в соцсетях похищенную вещь вернули.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возобновляют подача тепла и воды: какая ситуация в городе.
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