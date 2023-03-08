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В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно

Сегодня 10:31
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В Днепре на Любарском ограбили мужчину с инвалидностью.

Новости Днепра про В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно

Как отмечается, мужчина работает сторожем, во время работы к нему подошли двое неизвестных. Они попросили подзарядить аккумулятор. Но в это время украли у пострадавшего пилу.

Об этом пишет «Информатор».

На место происшествия прибыли правоохранители, они установили пострадавшего.

Как выяснилось, мужчина в полицию обращаться не собирался. Оказалось, что после разглашения факта в соцсетях похищенную вещь вернули.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возобновляют подача тепла и воды: какая ситуация в городе. 

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