В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно

В Днепре на Любарском ограбили мужчину с инвалидностью.

Как отмечается, мужчина работает сторожем, во время работы к нему подошли двое неизвестных. Они попросили подзарядить аккумулятор. Но в это время украли у пострадавшего пилу.

Об этом пишет «Информатор».

На место происшествия прибыли правоохранители, они установили пострадавшего.

Как выяснилось, мужчина в полицию обращаться не собирался. Оказалось, что после разглашения факта в соцсетях похищенную вещь вернули.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возобновляют подача тепла и воды: какая ситуация в городе.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: