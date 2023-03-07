Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі відкрили Юрту незламності.

У Дніпрі сьогодні відкрили “Юрту незламності”. Знаходиться вона в сквері “Прибережному” на житловому масиві Перемога.

Зазначається, що юрта символічно розташована в Дніпрі неподалік від місця чергового воєнного злочину РФ, а саме ракетного удару по багатоповерхівці на житловому масиві Перемога.

На відкритті побували військові, рятувальники та містяни, які могли послухали казахські пісні та спробувати традиційні смаколики. Дніпряни спробували зліпити баурсаки під час кулінарного майстер-класу та покуштували плов, який організатори приготували в двох величезних казанах.

На даху юрти розмістили Старлінк, а всередині повісили казахський та український прапори і портрет Тараса Шевченка. Крім цього, там розвішані тускіїзи – настінні килими, прикрашені шовковою вишивкою.

Зазначимо, що портрет Шевченка тут не випадково, адже український поет багато років провів на території Казахстану під час одного із своїх заслань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке юрта та яке вона має значення для казахів.

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