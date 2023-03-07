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Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 18:03
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У Дніпрі відкрили Юрту незламності.

Новости Днепра про Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі сьогодні відкрили “Юрту незламності”. Знаходиться вона в сквері “Прибережному” на житловому масиві Перемога. 

Зазначається, що юрта символічно розташована в Дніпрі неподалік від місця чергового воєнного злочину РФ, а саме ракетного удару по багатоповерхівці на житловому масиві Перемога. 

На відкритті побували військові, рятувальники та містяни, які могли послухали казахські пісні та спробувати традиційні смаколики. Дніпряни спробували зліпити баурсаки під час кулінарного майстер-класу та покуштували плов, який організатори приготували в двох величезних казанах. 

На даху юрти розмістили Старлінк, а всередині повісили казахський та український прапори і портрет Тараса Шевченка. Крім цього, там розвішані тускіїзи – настінні килими, прикрашені шовковою вишивкою. 

Новости Днепра про Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)

Зазначимо, що портрет Шевченка тут не випадково, адже український поет багато років провів на території Казахстану під час одного із своїх заслань.

Новости Днепра про Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке юрта та яке вона має значення для казахів.

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Новости Днепра про Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як зсередини виглядає Юрта незламності, яку відкрили у Дніпрі (ФОТО)Русский

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