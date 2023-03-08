В Україні не працюватимуть термінали IBOX: що треба знати дніпрянам

В Україні ліквідували IBOX Bank.

7 березня стало відомо, що НБУ відкликав ліцензію у IBOX Bank. У зв’язку з численними порушеннями цю фінустанову найближчим часом ліквідують.

Зокрема, ліквідацію IBOX Bank, терміналами якого користувалися сотні тисяч українців, прокоментували в Monobank. Там зазначили, що точки поповнення IBOX тимчасово не приймають готівку для поповнення карток Mono, тому закликають використовувати інші способи.

Що передувало?

За словами НБУ, IBOX Bank неодноразово отримували попередження від них.

Протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені банком порушення застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку, письмове застереження (двічі), – повідомили у НБУ.

Банк підозрюють в неналежній перевірці клієнтів, які здійснювали операції пов’язані з проведенням змагань зі спортивного покеру.

Що зміниться для українців?

По суті, для пересічного українця нічого не зміниться. За даними НБУ, частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тому його ліквідація не повинна вплинути на ринок та банківську систему.

Тимчасову незручність відчуватимуть клієнти Монобанку, адже за словами співзасновника банку Олега Гороховського, мережа терміналів поповнення іВох приймала 12-15 млрд грн на місяць від користувачів карток-Моно. Втім, поповнити рахунки готівкою можна іншими способами.

Зазначимо, що на фейсбук-сторінці іВох мовиться, що їх термінали запрацюють через 2-3 дні. Тому можливо незручності будуть тимчасовими.

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