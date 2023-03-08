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В Украине не будут работать терминалы IBOX: что нужно знать

Сегодня 09:47
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В Украине был ликвидирован IBOX Bank.

Новости Днепра про В Украине не будут работать терминалы IBOX: что нужно знать

7 марта стало известно, что НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank. В связи с многочисленными нарушениями это финучреждение в ближайшее время ликвидируют.

В частности, ликвидацию IBOX Bank, терминалами которого пользовались сотни тысяч украинцев, прокомментировали в Monobank. Там отметили, что точки пополнения IBOX временно не принимают наличные деньги для пополнения карт Mono, поэтому призывают использовать другие способы.

Новости Днепра про В Украине не будут работать терминалы IBOX: что нужно знать

Что предшествовало?

По словам НБУ, IBOX Bank неоднократно получали предупреждения от них.

В течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные банком нарушения применил к банку такие меры воздействия, как наложение штрафа, остановка осуществления отдельных видов осуществляемых банком операций (дважды), отстранение должностного лица банка, письменная оговорка (дважды) ), – сообщили в НБУ.

Банк подозревают в ненадлежащей проверке клиентов, совершавших операции, связанные с проведением соревнований по спортивному покеру.

Что изменится для украинцев?

По сути, для рядового украинца ничего не изменится. По данным НБУ, доля финучреждения составила 0,1% активов платежеспособных банков, поэтому его ликвидация не должна повлиять на рынок и банковскую систему.

Временное неудобство будут испытывать клиенты Монобанка, ведь по словам соучредителя банка Олега Гороховского, сеть терминалов пополнения ІВох принимала 12-15 млрд грн в месяц от пользователей карт-Моно. Впрочем, пополнить счета наличными деньгами можно иными способами.

Отметим, что на фейсбук-странице и говорится, что их терминалы заработают через 2-3 дня. Поэтому возможно неудобства будут временными.

Новости Днепра про В Украине не будут работать терминалы IBOX: что нужно знать

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