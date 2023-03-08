В Украине не будут работать терминалы IBOX: что нужно знать

В Украине был ликвидирован IBOX Bank.

7 марта стало известно, что НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank. В связи с многочисленными нарушениями это финучреждение в ближайшее время ликвидируют.

В частности, ликвидацию IBOX Bank, терминалами которого пользовались сотни тысяч украинцев, прокомментировали в Monobank. Там отметили, что точки пополнения IBOX временно не принимают наличные деньги для пополнения карт Mono, поэтому призывают использовать другие способы.

Что предшествовало?

По словам НБУ, IBOX Bank неоднократно получали предупреждения от них.

В течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные банком нарушения применил к банку такие меры воздействия, как наложение штрафа, остановка осуществления отдельных видов осуществляемых банком операций (дважды), отстранение должностного лица банка, письменная оговорка (дважды) ), – сообщили в НБУ.

Банк подозревают в ненадлежащей проверке клиентов, совершавших операции, связанные с проведением соревнований по спортивному покеру.

Что изменится для украинцев?

По сути, для рядового украинца ничего не изменится. По данным НБУ, доля финучреждения составила 0,1% активов платежеспособных банков, поэтому его ликвидация не должна повлиять на рынок и банковскую систему.

Временное неудобство будут испытывать клиенты Монобанка, ведь по словам соучредителя банка Олега Гороховского, сеть терминалов пополнения ІВох принимала 12-15 млрд грн в месяц от пользователей карт-Моно. Впрочем, пополнить счета наличными деньгами можно иными способами.

Отметим, что на фейсбук-странице и говорится, что их терминалы заработают через 2-3 дня. Поэтому возможно неудобства будут временными.

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