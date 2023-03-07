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  • Коригував ракетні обстріли торговельних центрів: на Дніпропетровщині затримали зрадника

Коригував ракетні обстріли торговельних центрів: на Дніпропетровщині затримали зрадника

Сьогодні 22:00
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Служба безпеки України виявила та затримала інформатора, який наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровщини. Ним виявився мешканець Новомосковська.

Новости Днепра про Коригував ракетні обстріли торговельних центрів: на Дніпропетровщині затримали зрадника

Основним завданням ворожого поплічника був збір інформації про місця базування Сил оборони. Але крім того, він передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому помічав їх у своїх звітах, як військові об’єкти. Інформацію він передавав через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Зрадник був завербований представником російської спецслужби в одному з прокремлівських пабликів.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором, а також рашистську атрибутику.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру, а суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Новости Днепра про Коригував ракетні обстріли торговельних центрів: на Дніпропетровщині затримали зрадника

Новости Днепра про Коригував ракетні обстріли торговельних центрів: на Дніпропетровщині затримали зрадника

Новости Днепра про Коригував ракетні обстріли торговельних центрів: на Дніпропетровщині затримали зрадника

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Новости Днепра про Коригував ракетні обстріли торговельних центрів: на Дніпропетровщині затримали зрадникаУкраїнська Новости Днепра про Коригував ракетні обстріли торговельних центрів: на Дніпропетровщині затримали зрадникаРусский

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