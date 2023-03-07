Корректировал ракетные обстрелы торговых центров: на Днепропетровщине задержали предателя

Основной задачей вражеского приспешника был сбор информации о местах базирования Сил обороны. Но, кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей. При этом помечал их в своих отчетах как военные объекты. Информацию он передавал через мессенджер посредством электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности. Предатель был завербован представителем российской спецслужбы в одном из прокремлевских пабликов.
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