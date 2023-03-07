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  • Корректировал ракетные обстрелы торговых центров: на Днепропетровщине задержали предателя

Корректировал ракетные обстрелы торговых центров: на Днепропетровщине задержали предателя

Сегодня 22:00
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Служба безопасности Украины обнаружила и задержала информатора, наводящего российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Им оказался житель Новомосковска.

Новости Днепра про Корректировал ракетные обстрелы торговых центров: на Днепропетровщине задержали предателя

Основной задачей вражеского приспешника был сбор информации о местах базирования Сил обороны. Но, кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей. При этом помечал их в своих отчетах как военные объекты. Информацию он передавал через мессенджер посредством электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности. Предатель был завербован представителем российской спецслужбы в одном из прокремлевских пабликов.

 Во время обыска по месту жительства злоумышленника стражи порядка обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором, а также рашистскую атрибутику.
 
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Новости Днепра про Корректировал ракетные обстрелы торговых центров: на Днепропетровщине задержали предателя

Новости Днепра про Корректировал ракетные обстрелы торговых центров: на Днепропетровщине задержали предателя

Новости Днепра про Корректировал ракетные обстрелы торговых центров: на Днепропетровщине задержали предателя

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Новости Днепра про Корректировал ракетные обстрелы торговых центров: на Днепропетровщине задержали предателяУкраїнська Новости Днепра про Корректировал ракетные обстрелы торговых центров: на Днепропетровщине задержали предателяРусский

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