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Найменшому 10: на Дніпропетровщині діти розпивали алкоголь на вулиці

Сьогодні 14:00
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У Кам'янському помітили дітей, які на вулиці розвивали алкоголь.

Новости Днепра про Найменшому 10: на Дніпропетровщині діти розпивали алкоголь на вулиці

На вихідних в одному із телеграм-каналі з’явилося відео, де малолітні школярі розпивали алкогольні напої. Автор стверджувала, що дітям було 10-13 років.

Тепер же з’явилася реакція поліції. Як повідомили в Кам’янському РУП, дану інформацію перевірили і дійсно, група підлітків розпивала алкогольні напої. Наразі вдалося встановити всіх учасників події – це діти віком від 10 до 17 років.

Поліціянти склали адмінпротоколи на батьків малолітніх дітей за невиконання батьківських обов’язків.

Правоохоронці просять батьків звертати увагу на своїх дітей. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію своєму півторарічному синові. Її засудили до 8 років позбавлення волі. 

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Новости Днепра про Найменшому 10: на Дніпропетровщині діти розпивали алкоголь на вулиціУкраїнська

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