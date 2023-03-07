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У Дніпрі на АЗС побили та пограбували чоловіка

Сьогодні 12:19
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У Дніпрі побили чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на АЗС побили та пограбували чоловіка

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра.

Так, учора ввечері до поліції зателефонували співробітники АЗС, які розповіли, що до них звернувся чоловік та попросив викликати правоохоронців.

Приїхавши на виклик, інспектори з’ясували, що дніпрянина побили двоє невідомих чоловіків, які забрали в нього особисті речі, гроші та втекли. Патрульні дізналися прикмети нападників та почали відпрацьовувати район. Через деяких час вони побачили людей, які підходили за описом.

Постраждалий впізнав у них своїх кривдників. Їх затримали. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу та доставили ймовірних злочинців до відділку поліції. З ними працює слідчий.

Нагадаємо, учора ввечері літній чоловік потрапив під колеса трамваю. На жаль, потерпілий помер на місці від отриманих травм. Як нам повідомили у поліції, наразі особу загиблого не встановили.

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