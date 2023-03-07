У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая

У понеділок, 6 березня, у Дніпрі на перехресті вул. Каруни та Луговська стався нещасний випадок.
Там чоловік приблизно 60-70 років потрапив під колеса трамвая. На жаль, від отриманих травм постраждалий загинув на місці.
Як нам повідомили у поліції, наразі особу загиблого не встановили.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті постраждалого).
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пасажир зі зброєю “захопив” трамвай.
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Александра Лучка
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