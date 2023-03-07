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У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая

Сьогодні 11:27
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Будьте обережні!

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая

У понеділок, 6 березня, у Дніпрі на перехресті вул. Каруни та Луговська стався нещасний випадок. 

Там чоловік приблизно 60-70 років потрапив під колеса трамвая. На жаль, від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

Як нам повідомили у поліції, наразі особу загиблого не встановили.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті постраждалого).

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пасажир зі зброєю “захопив” трамвай.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамваяУкраїнська

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