Младшему 10: на Днепропетровщине дети распивали алкоголь на улице

В Каменском заметили детей, которые на улице распивали алкоголь.

На выходных в одном из телеграмм-каналов появилось видео, где малолетние школьники распивали алкогольные напитки. Автор утверждала, что детям было 10-13 лет.

Теперь же появилась реакция полиции. Как сообщили в Каменском РУП, данную информацию проверили и действительно группа подростков распивала алкогольные напитки. На данный момент удалось установить всех участников события — это дети от 10 до 17 лет.

Полицейские составили админпротоколы на родителей малолетних детей за невыполнение родительских обязанностей.

Правоохранители просят родителей обращать внимание на своих детей.

Напомним, ранее мы рассказывали о женщине, которая сделала смертельную инъекцию своему полуторагодовалому сыну. Ее приговорили к 8 годам лишения свободы.

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