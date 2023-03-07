У Дніпрі судили жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію півторарічному сину

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
За даними слідства, ще у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, забороненим до вільного продажу.
У стані клінічної смерті хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.
Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні жінці більш суворого покарання.
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