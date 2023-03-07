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У Дніпрі чоловік ґвалтував хлопчиків по сусідству, поки їх батьки були на роботі

Сьогодні 11:02
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В одному із гуртожитків чоловік ґвалтував сусідських хлопчиків.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік ґвалтував хлопчиків по сусідству, поки їх батьки були на роботі

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Відомо, що це сталося на початку січня цього року. 46-річний дніпрянин, який мешкав по сусідству, зґвалтував двох хлопчиків 8 та 10 років. Чоловік часто проводив з ними час, граючись у гуртожитку, поки батьки були на роботі. 

Втім, як виявилося, підозрюваний вчиняв дії сексуального характеру щодо цих дітей. Злочин вдалося виявити завдяки одному із хлопчиків, який записав сусіда на мобільний телефон, поки той домагався до іншої дитини. Школяр показав це відео мамі, яка викликала поліцію. 

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, йому оголосили про підозру. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше вирок винесли ґвалтівникові, який ще в 2020 році забрав у 11-річної дівчинки 29 грн та зґвалтував її. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік ґвалтував хлопчиків по сусідству, поки їх батьки були на роботіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік ґвалтував хлопчиків по сусідству, поки їх батьки були на роботіРусский

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