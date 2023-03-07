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  • На Дніпропетровщині чоловік наводив російські ракети на торговельні центри

На Дніпропетровщині чоловік наводив російські ракети на торговельні центри

Сьогодні 14:33
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У Новомосковську затримали ворожого агента.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік наводив російські ракети на торговельні центри

Як розповіли в СБУ, нещодавно затримали ворожого інформатора, який працював коригувальником вогню.

Ним виявився мешканець Новомосковська, який збирав для російських спецслужб дані про розташування сил оборони на території Дніпропетровщини. Втім, зрадник наводив ракети на торговельні центри та місця масового скупчення людей.

У звітах він змінював назви та позначав такі місця як військові об’єкти. Цю інформацію росіяни використовували для прицільних ударів по містам. Зраднику пообіцяли гроші та посаду в окупаційній адміністрації, якщо б Дніпро вдалося захопити. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік наводив російські ракети на торговельні центри

Інформатора затримали у власній квартирі. Відомо, що він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. Їм від передавав електронні координати або фото з геолокацією.

Під час обшуків у затриманого знайшли техніку та російську символіку.

За даним фактом йому оголосили про підозру. Зрадника арештували. Далі його долю визначить суд. 

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