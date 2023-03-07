На Днепропетровщине мужчина наводил российские ракеты на торговые центры

В Новомосковске задержан вражеский агент.

Как рассказали в СБУ, недавно задержали вражеского информатора, работавшего корректировщиком огня.

Им оказался житель Новомосковска, собиравший для российских спецслужб данные о расположении сил обороны на территории Днепропетровщины. Впрочем, предатель наводил ракеты на торговые центры и места массового скопления людей.

В отчетах он менял названия и обозначал такие места, как военные объекты. Эту информацию россияне использовали для прицельных ударов по городам. Предателю пообещали деньги и должность в оккупационной администрации, если бы Днепр удалось захватить.

Информатора задержали в своей квартире. Известно, что он находился в постоянной связи с представителями российской спецслужбы, с которыми вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов. Им он передавал электронные координаты или фото с геолокацией.

Во время обысков у задержанного обнаружили технику и российскую символику.

Ему объявили о подозрении. Предателя арестовали. Дальнейшую его судьбу определит суд.

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