Ось вона, справжня весна: 8 березня на дніпрян чекає гарна погода
Ось вона, справжня весна: 8 березня на дніпрян чекає гарна погода
Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!
Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода.Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 8 березня:
Дятел стукає по деревах — до пізньої весни.
Якщо горобці в’ють гнізда, то холодів більше не буде.
Сороки полетіли до лісу — до стійкого тепла.
Південний вітер сьогодні обіцяє холодне та дощове літо.
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