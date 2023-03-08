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Ось вона, справжня весна: 8 березня на дніпрян чекає гарна погода

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Ось вона, справжня весна: 8 березня на дніпрян чекає гарна погода

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 8 березня:

  • Дятел стукає по деревах — до пізньої весни.
  • Якщо горобці в’ють гнізда, то холодів більше не буде.
  • Сороки полетіли до лісу — до стійкого тепла.
  • Південний вітер сьогодні обіцяє холодне та дощове літо.
  • Швидкі та високі хмари – погода буде гарною.

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Новости Днепра про Ось вона, справжня весна: 8 березня на дніпрян чекає гарна погодаУкраїнська Новости Днепра про Ось вона, справжня весна: 8 березня на дніпрян чекає гарна погодаРусский

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