Ось вона, справжня весна: 8 березня на дніпрян чекає гарна погода

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 8 березня:

Дятел стукає по деревах — до пізньої весни.

Якщо горобці в’ють гнізда, то холодів більше не буде.

Сороки полетіли до лісу — до стійкого тепла.

Південний вітер сьогодні обіцяє холодне та дощове літо.

Швидкі та високі хмари – погода буде гарною.

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