Резніков вважає, що строкова служба в Україні може “відійти у минуле”

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що строкова служба в країні може стати непотрібною.

Таку думку він висловив у інтерв’ю виданню Liga.net.

Олексій Резніков зауважив, що єдиною запорукою неповторення вторгнення РФ є потужний сектор сил оборони України. У приклад він привів Швейцарію, де впровадили концепцію армії резервісті та Ізраїль, де є культура військової професії.

Таким чином, строкова служба може стати не потрібною. Натомість, після перемоги він пропонує впровадити спеціальні курси, де усі після 18 років повинні опанувати якусь навичку. Це може бути медицина чи стрільба, чи управління дронами.

Після цього кожен повинен раз на рік проходити місячні курси за певною спеціалізацією.

Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай, – пояснив міністр.

Резніков вважає, що в Україні потрібно завершили реформу зареєстрованої вогнепальної зброї для населення.

Звісно ж, з проходженням перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органах, – зауважив він.

Міністр переконаний, що нам потрібна культура ходіння в тир, що кожен вмів користуватися зброєю. Тоді ворог буде знати, що будь-який українець може дістати зброю та чинити опір.

Резніков виступає за збереження військових кафедр та присвоєння їм певної спеціалізації.

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