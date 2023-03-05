На Днепропетровщине фура врезалась в отбойник и чуть не упала в реку

Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны за рулем!

Сегодня, 5 марта, в Криворожском районе возле села Марьяновка произошла смертельная авария.

Там водитель фуры не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник. В результате этого фура перевернулась.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Водитель госпитализирован в больницу. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался в медучреждении.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Короленко BMW повис на дереве: что произошло.

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