Вот она, настоящая весна: 8 марта днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре в течение всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

Российская армия убийц бьет по мирным городам, где нет ни…

Поздравляем и желаем новых, не менее ярких побед!

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