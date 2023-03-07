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Сьогодні ворог обстріляв один із районів Дніпропетровщини: ситуація в області

Сьогодні 21:15
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7 березня ворог обстріляв один із районів Дніпропетровщини, повідомляє керівництво області.

Новости Днепра про Сьогодні ворог обстріляв один із районів Дніпропетровщини: ситуація в області

Неспокійно сьогодні було у Синельниківському районі: під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Окупанти вдарили з важкої артилерії. Пошкоджено лінію електропередач. Минулося без жертв.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Новости Днепра про Сьогодні ворог обстріляв один із районів Дніпропетровщини: ситуація в області

Більше ворожих атак в області протягом дня не зафіксовано. Спокійно було навіть на Нікопольщині, де обстріли не припинялися багато днів і ночей поспіль.

Наразі ситуація у всіх громадах контрольована.

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Новости Днепра про Сьогодні ворог обстріляв один із районів Дніпропетровщини: ситуація в областіУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні ворог обстріляв один із районів Дніпропетровщини: ситуація в областіРусский

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