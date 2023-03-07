Сьогодні ворог обстріляв один із районів Дніпропетровщини: ситуація в області

7 березня ворог обстріляв один із районів Дніпропетровщини, повідомляє керівництво області.

Неспокійно сьогодні було у Синельниківському районі: під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Окупанти вдарили з важкої артилерії. Пошкоджено лінію електропередач. Минулося без жертв.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Більше ворожих атак в області протягом дня не зафіксовано. Спокійно було навіть на Нікопольщині, де обстріли не припинялися багато днів і ночей поспіль.

Наразі ситуація у всіх громадах контрольована.

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