Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)

Сегодня 18:03
просмотров

В Днепре открыли Юрту несокрушимость.

Новости Днепра про Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)

В Днепре сегодня открыли «Юрту несокрушимости». Находится она в сквере «Прибрежном» на жилом массиве Победа.

Отмечается, что юрта символически расположена в Днепре вблизи места очередного военного преступления РФ, а именно ракетного удара по многоэтажке на жилом массиве Победа.

На открытии побывали военные, спасатели и горожане, которые могли послушать казахские песни и попробовать традиционные вкусности. Днепряне попытались слепить баурсаки во время кулинарного мастер-класса и отведали плов, который организаторы приготовили в двух огромных котлах.

На крыше юрты разместили Старлинк, а внутри повесили казахский и украинский флаги и портрет Тараса Шевченко. Кроме этого, там развешаны тускиизы – настенные ковры, украшенные шелковой вышивкой.

Новости Днепра про Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)

Отметим, что портрет Шевченко здесь не случайно, ведь украинский поэт много лет провел на территории Казахстана во время одной из своих ссылок.

Новости Днепра про Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое юрта и как она имеет значение для казахов.

Читайте также:

Новости Днепра про Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом, — Генштаб

    Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс ПВО "Бук-М1-2" и отразили все…

    Какие документы нужны жителям Днепра для въезда и выезда со страны на машине и не только
    Новости Днепра
    Сегодня 17:18
    Какие документы нужны жителям Днепра для въезда и выезда со страны на машине и не только

    Пока что пределы Украины могут покинуть не все ее граждане.…

    Почти летняя жара: в Днепре резко потеплеет
    Новости Днепра
    Сегодня 16:41
    Почти летняя жара: в Днепре резко потеплеет

    Днепр посетит демо-версия настоящей весны.

    В Днепре показали один из старейших фонтанов (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:10
    В Днепре показали один из старейших фонтанов (ФОТО)

    В Днепре рассказали историю старейшего фонтана в городе.

    Последние новости

    ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом, — Генштаб
    ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом, — Генштаб

    Украинские бойцы уничтожили вражеский комплекс ПВО "Бук-М1-2" и отразили все атаки оккупантов под Бахмутом в Донецкой области.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Раде предлагают изымать авто у пьяных водителей на нужды ВСУ
    В Раде предлагают изымать авто у пьяных водителей на нужды ВСУ

    Депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

    Сегодня 18:00
    0
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском проспекте в мусорном баке обнаружили гранату
    В Днепре на Слобожанском проспекте в мусорном баке обнаружили гранату

    Если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните на линии "101" или "102"!

    Сегодня 17:44
    1
    просмотров
    Какие документы нужны жителям Днепра для въезда и выезда со страны на машине и не только
    Какие документы нужны жителям Днепра для въезда и выезда со страны на машине и не только

    Пока что пределы Украины могут покинуть не все ее граждане. Выезд запрещен мужчинам призывного возраста – от 18 до 60 лет, а также некоторым категориям женщин.

    Сегодня 17:18
    просмотров
    В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшие
    В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшие

    Два учебных самолета итальянских Военно-воздушных сил столкнулись в небе над окрестностями Рима.

    Сегодня 17:06
    0
    просмотров
    11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт Днепра
    11 месяцев борьбы и десятки операций: умерла спасательница Евгения Дудка, пострадавшая во время атаки на аэропорт Днепра

    10 апреля 2022 года россияне атаковали днепровский аэропорт ракетами.

    Сегодня 16:54
    0
    просмотров
    Почти летняя жара: в Днепре резко потеплеет
    Почти летняя жара: в Днепре резко потеплеет

    Днепр посетит демо-версия настоящей весны.

    Сегодня 16:41
    просмотров
    Двое жителей Днепропетровщины хотели сбежать из Украины, переплыв реку на границе
    Двое жителей Днепропетровщины хотели сбежать из Украины, переплыв реку на границе

    На границе с Румынией задержали двух жителей Днепропетровщины, которые хотели скрыться за границу.

    Сегодня 15:54
    просмотров
    В Днепре на Кротова мотоциклист врезался в фуру: что с водителем двухколесного
    В Днепре на Кротова мотоциклист врезался в фуру: что с водителем двухколесного

    Будьте осторожны за рулем!

    Сегодня 15:30
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине пьяный мужчина угнал автомобиль и ездил на нем по тротуарам и клумбам
    На Днепропетровщине пьяный мужчина угнал автомобиль и ездил на нем по тротуарам и клумбам

    Инцидент произошел в Новомосковском районе.

    Сегодня 14:44
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх