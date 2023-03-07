Как изнутри выглядит Юрта несокрушимости, которую открыли в Днепре (ФОТО)

В Днепре открыли Юрту несокрушимость.

В Днепре сегодня открыли «Юрту несокрушимости». Находится она в сквере «Прибрежном» на жилом массиве Победа.

Отмечается, что юрта символически расположена в Днепре вблизи места очередного военного преступления РФ, а именно ракетного удара по многоэтажке на жилом массиве Победа.

На открытии побывали военные, спасатели и горожане, которые могли послушать казахские песни и попробовать традиционные вкусности. Днепряне попытались слепить баурсаки во время кулинарного мастер-класса и отведали плов, который организаторы приготовили в двух огромных котлах.

На крыше юрты разместили Старлинк, а внутри повесили казахский и украинский флаги и портрет Тараса Шевченко. Кроме этого, там развешаны тускиизы – настенные ковры, украшенные шелковой вышивкой.

Отметим, что портрет Шевченко здесь не случайно, ведь украинский поэт много лет провел на территории Казахстана во время одной из своих ссылок.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое юрта и как она имеет значение для казахов.

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