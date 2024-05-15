В Днепре и области снова ввели аварийные отключения электроэнергии

Диспетчерский центр «Укрэнерго» с 6:40 до 09:00 применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, в частности в Днепре и области. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Отмечается, что причина — увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов. Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Кроме того, сегодня в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
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