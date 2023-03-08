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Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

Сегодня 09:48
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Сегодня 8 марта.

Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

С самого утра на улицах города можно увидеть людей с цветами – кто-то покупает, чтобы поздравить близких, кто-то продает.

Мы решили узнать, сколько стоят цветы в Днепре 8 марта.

Так, тюльпаны можно купить за 40 грн….

Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

45 грн…

Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

или 50–60 грн за штуку. Все зависит от места покупки и самого цветочка.

Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

Такие стоят 60, потому что они крупные.

То есть букетик из 7 тюльпанов обойдется от 280 до 420 грн.

Мимоза стоит 100 –150 грн, зависит от количества веточек в букете.

Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

Конечно, есть цветы в горшках. Так, три тюльпана в горшке стоят 150 грн. Гиацинт – 100, Нарциссы (там несколько штук в горшке) – 100, Пуансеттия (рождественская звезда) – 100, Цинерария – 170 грн.

Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

Продавцы отмечают, что продажи упали по сравнению с прошлым годом, но покупатели все равно есть.

Для тех, кто не хочет покупать живые цветочки по разным соображениям, есть альтернатива. Цветы-воздушные шарики.

Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

Такой букетик будет стоить 150 грн, но продавец отмечает, что за цену не держится: может продать и дешевле, и дороже. Спрос на такие цветы есть, но меньше, чем в прошлом году.

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Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 мартаУкраїнська Новости Днепра про Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 мартаРусский

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