Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

С самого утра на улицах города можно увидеть людей с цветами – кто-то покупает, чтобы поздравить близких, кто-то продает.
Мы решили узнать, сколько стоят цветы в Днепре 8 марта.
Так, тюльпаны можно купить за 40 грн….
45 грн…
или 50–60 грн за штуку. Все зависит от места покупки и самого цветочка.
То есть букетик из 7 тюльпанов обойдется от 280 до 420 грн.
Мимоза стоит 100 –150 грн, зависит от количества веточек в букете.
Конечно, есть цветы в горшках. Так, три тюльпана в горшке стоят 150 грн. Гиацинт – 100, Нарциссы (там несколько штук в горшке) – 100, Пуансеттия (рождественская звезда) – 100, Цинерария – 170 грн.
Продавцы отмечают, что продажи упали по сравнению с прошлым годом, но покупатели все равно есть.
Для тех, кто не хочет покупать живые цветочки по разным соображениям, есть альтернатива. Цветы-воздушные шарики.
Такой букетик будет стоить 150 грн, но продавец отмечает, что за цену не держится: может продать и дешевле, и дороже. Спрос на такие цветы есть, но меньше, чем в прошлом году.
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