Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

Сегодня 8 марта.

С самого утра на улицах города можно увидеть людей с цветами – кто-то покупает, чтобы поздравить близких, кто-то продает.

Мы решили узнать, сколько стоят цветы в Днепре 8 марта.

Так, тюльпаны можно купить за 40 грн….

45 грн…

или 50–60 грн за штуку. Все зависит от места покупки и самого цветочка.

То есть букетик из 7 тюльпанов обойдется от 280 до 420 грн.

Мимоза стоит 100 –150 грн, зависит от количества веточек в букете.

Конечно, есть цветы в горшках. Так, три тюльпана в горшке стоят 150 грн. Гиацинт – 100, Нарциссы (там несколько штук в горшке) – 100, Пуансеттия (рождественская звезда) – 100, Цинерария – 170 грн.

Продавцы отмечают, что продажи упали по сравнению с прошлым годом, но покупатели все равно есть.

Для тех, кто не хочет покупать живые цветочки по разным соображениям, есть альтернатива. Цветы-воздушные шарики.

Такой букетик будет стоить 150 грн, но продавец отмечает, что за цену не держится: может продать и дешевле, и дороже. Спрос на такие цветы есть, но меньше, чем в прошлом году.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: