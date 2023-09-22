Житель Днепропетровщины подбирая номера телефонов выдурил у людей 130 тысяч

В Днепропетровской области задержали телефонного мошенника, который выманивал деньги у украинцев.

Как сообщили правоохранители, мужчина путем случайного подбора комбинаций цифр телефонных номеров находил клиентов одного из банков. Эти данные являлись логином для входа и финансовым номером.

Дальше схема достаточно стандартная. Мужчина выдавал себя за представителя банка, заговаривал клиентов и списывал с их счетов деньги. Таким образом мужчина обманул 12 граждан на более чем 128 тысяч гривен. Мошенником оказался 30-летний житель г. Синельниково.

Мошеннику сообщили о подозрении в совершении мошенничества, теперь ему грозит тюремный срок.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге молодой человек пытался продать гранатомет. А также в Кривом Роге на железнодорожных путях обнаружили изорванное тело мужчины.

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