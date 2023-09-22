Мешканець Дніпропетровщини підбираючи номери телефонів видурив у людей 130 тисяч

На Дніпропетровщині затримали телефонного шахрая, який виманював гроші в українців.

Як повідомили правоохоронці, чоловік шляхом випадкового підбору комбінацій цифр телефонних номерів знаходив клієнтів одного із банку. Ці дані були логіном для входу та фінансовим номером.

Далі схема досить стандартна. Чоловік видавав себе за представника банку, вводив клієнтів в обману та списував з їхніх рахунків гроші. Таким чином чоловік ошукав 12 громадян на більш ніж 128 тисяч гривень. Шахраєм виявився 30-річний мешканець м. Синельникове.

Шахраю повідомили про підозру у вчинені шахрайства, тепер йому загрожує тюремний термін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі молодик намагався продати гранатомет. А також у Кривому Розі на залізничних коліях виявили пошматоване тіло чоловіка.

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