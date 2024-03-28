На Днепропетровщине псевдоволонтер присвоил чужие 80 тысяч гривен, за которые должен был купить авто

В Зеленодольском обществе Криворожского района псевдоволонтер присвоил себе 80 тысяч гривен. Эти деньги ему перечислили на покупку автомобиля.
Об этом говорится в сообщении Зеленодольского территориального общества.
О мошенничестве сообщили в Криворожское районное управление полиции. Заявитель рассказал, что перевел задаток в размере 80 000 гривен на счет человека, который представился волонтером и обещал пригнать указанный автомобиль. Однако, получив деньги, «псевдоволонтер» не передал автомобиль и не выходит на связь.
Напомним, жителей Днепра предупреждают о новой мошеннической схеме с петициями: в чем дело.
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