На Дніпропетровщині псевдоволонтер привласнив чужі 80 тисяч гривень, за які мав купити авто

Псевдоволонтер ошукав людину на 80 тисяч гривень.

У Зеленодольській громаді Криворізького району псевдоволонтер присвоїв собі 80 тисяч гривень. Ці гроші йому перерахували на купівлю автомобіля.

Про це йдеться у повідомленні Зеленодольської територіальної громади.

Про шахрайство повідомили до Криворізького районного управління поліції. Заявник розповів, що перевів завдаток у розмірі 80 000 гривень на рахунок людини, яка представилася волонтером і обіцяла пригнати вказаний автомобіль. Проте отримавши гроші, “псевдоволонтер” не передав автомобіль і не виходить на зв’язок.

Нагадаємо, жителів Дніпра попереджають про нову шахрайську схему з петиціями: у чому річ.

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