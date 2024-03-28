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  • На Дніпропетровщині псевдоволонтер привласнив чужі 80 тисяч гривень, за які мав купити авто

На Дніпропетровщині псевдоволонтер привласнив чужі 80 тисяч гривень, за які мав купити авто

Сьогодні 20:10
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Псевдоволонтер ошукав людину на 80 тисяч гривень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині псевдоволонтер привласнив чужі 80 тисяч гривень, за які мав купити авто

У Зеленодольській громаді Криворізького району псевдоволонтер присвоїв собі 80 тисяч гривень. Ці гроші йому перерахували на купівлю автомобіля.

Про це йдеться у повідомленні Зеленодольської територіальної громади. 

Про шахрайство повідомили до Криворізького районного управління поліції. Заявник розповів, що перевів завдаток у розмірі 80 000 гривень на рахунок людини, яка представилася волонтером і обіцяла пригнати вказаний автомобіль. Проте отримавши гроші, “псевдоволонтер” не передав автомобіль і не виходить на зв’язок.

Нагадаємо, жителів Дніпра попереджають про нову шахрайську схему з петиціями: у чому річ.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині псевдоволонтер привласнив чужі 80 тисяч гривень, за які мав купити автоУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині псевдоволонтер привласнив чужі 80 тисяч гривень, за які мав купити автоРусский

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