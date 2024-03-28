На Дніпропетровщині псевдоволонтер привласнив чужі 80 тисяч гривень, за які мав купити авто

У Зеленодольській громаді Криворізького району псевдоволонтер присвоїв собі 80 тисяч гривень. Ці гроші йому перерахували на купівлю автомобіля.
Про це йдеться у повідомленні Зеленодольської територіальної громади.
Про шахрайство повідомили до Криворізького районного управління поліції. Заявник розповів, що перевів завдаток у розмірі 80 000 гривень на рахунок людини, яка представилася волонтером і обіцяла пригнати вказаний автомобіль. Проте отримавши гроші, “псевдоволонтер” не передав автомобіль і не виходить на зв’язок.
Нагадаємо, жителів Дніпра попереджають про нову шахрайську схему з петиціями: у чому річ.
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