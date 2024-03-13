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На Днепропетровщине мужчина обманул собственную мать: его будут судить

Сегодня 09:35
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Сейчас обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд.
Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина обманул собственную мать: его будут судить

Фото условное.

Как установили правоохранители, 17 февраля около 12:00 28-летний мужчина пришел на работу к своей матери. Во время общения он сообщил, что ему срочно нужно позвонить знакомому. Женщина отдала ему свой мобильный телефон, который злоумышленник в тот же день продал.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Женщина обратилась в полицию — правоохранители задержали злоумышленника. Позже следователь по согласованию с Синельниковской окружной прокуратурой сообщил фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт в отношении мошенника направлен в суд.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра угнал автомобиль и обокрал автомойку на 750 тыс грн.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина обманул собственную мать: его будут судитьУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина обманул собственную мать: его будут судитьРусский

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