На Днепропетровщине предприниматель запугал отца погибшего бойца и выдурил из него 2,5 млн грн

О циничном преступлении рассказали в областной прокуратуре Днепропетровской области.
Предприниматель из Желтых Вод забрал у отца военного денежную помощь, полученную мужчиной после смерти родственника. Узнав, что его знакомому перечислили выплату за погибшего на войне сына, обвиняемый решил забрать эти средства себе.
Для этого предприниматель встретился с пострадавшим и убедил, что его ищет полиция за совершение тяжкого преступления. Несмотря на то, что мужчина ничего противозаконного не совершал, он поверил знакомому.
Злоумышленник заверил мужчину, что сможет «порешать» с правоохранителями, чтобы те его не разыскивали и не задерживали. Подозреваемый пообещал, что за взятку в сумме 2,5 млн грн знакомый сможет спокойно жить.
Будучи запуганным, потерпевший передал указанные средства.
Позже предпринимателя-мошенника разоблачили правоохранители.
При процессуальном руководстве прокуроров Желтоводской окружной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителя Каменского района по факту завладения чужим имуществом, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
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