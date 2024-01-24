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На Дніпропетровщині підприємець залякав батька загиблого бійця та видурив з нього 2,5 млн грн

Сьогодні 12:13
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Підприємця з Дніпропетровщини звинувачують у вимагання грошей з батька загиблого бійця ЗСУ.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині підприємець залякав батька загиблого бійця та видурив з нього 2,5 млн грн

Про цинічний злочин розповіли в обласній прокуратурі Дніпропетровщини.

Підприємець з Жовтих Вод забрав у батька військового грошову допомогу, яку чоловік одержав після смерті родича. Дізнавшися, що його знайомий отримав виплату у зв’язку із загибеллю сина на війні, обвинувачений вирішив забрати ці кошти собі. 

Для цього підприємець зустрівся з постраждалим та переконав у тому, що його шукає поліція за вчинення тяжкого злочину. Попри те, що чоловік нічого протизаконного не вчиняв, він повірив знайомому. 

Зловмисник запевнив чоловіка, що зможе “порішати” з правоохоронцями, щоб ті його не розшукували та не затримували. Підозрюваний пообіцяв, що за хабар у сумі 2,5 млн грн, знайомий зможе спокійно жити. 

Будучи заляканим, потерпілий передав вказані кошти.

Пізніше підприємця-шахрая викрили правоохоронці.

За процесуального керівництва прокурорів Жовтоводської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю Кам’янського району за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Новости Днепра про На Дніпропетровщині підприємець залякав батька загиблого бійця та видурив з нього 2,5 млн грн

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині підприємець залякав батька загиблого бійця та видурив з нього 2,5 млн грнУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині підприємець залякав батька загиблого бійця та видурив з нього 2,5 млн грнРусский

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