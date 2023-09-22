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  • На Дніпропетровщині юнак намагався продати протитанковий гранатомет: його затримали

На Дніпропетровщині юнак намагався продати протитанковий гранатомет: його затримали

Сьогодні 09:34
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Днями криворізькі поліцейські затримали 19-річного хлопця за збут зброї.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині юнак намагався продати протитанковий гранатомет: його затримали

Як повідомили у поліції, юнак намагався продати ручний протитанковий гранатомет. Його спіймали на гарячому.

18 вересня правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання хлопця. Вони виявили та вилучили понад 300 патронів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині юнак намагався продати протитанковий гранатомет: його затримали

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

Вилучене направили на експертне дослідження. Наразі за даним фактом внесенні відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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