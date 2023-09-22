На Дніпропетровщині юнак намагався продати протитанковий гранатомет: його затримали

Як повідомили у поліції, юнак намагався продати ручний протитанковий гранатомет. Його спіймали на гарячому.
18 вересня правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання хлопця. Вони виявили та вилучили понад 300 патронів.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
Вилучене направили на експертне дослідження. Наразі за даним фактом внесенні відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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