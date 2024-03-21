Кибермошенник из Кривого Рога выманил у людей 200 тысяч гривен с чужими сим-картами

Телефонный мошенник-рецидивист задержан в Кривом Роге
Кибер-мошенник не впервые попадает в поле зрения правоохранителей на фоне афер с сим-картами и банковскими счетами украинцев, в том числе и жителей Кривого Рога.
На этот раз злоумышленник, представляясь оператором мобильной связи, обманул двух граждан и фирму на сумму более 200 тысяч гривен.
Чтобы выманить деньги, подозреваемый звонил потерпевшим и представляясь сотрудником одного из операторов мобильной связи, получал их личные данные. В дальнейшем, злоумышленник осуществлял перевыпуск абонентских sim-карт граждан на Е-sim.
Получив достаточно информации, он оформлял кредиты на имя потерпевших через мобильное приложение банка. Таким образом, злоумышленник успел обмануть двух граждан и общество с ограниченной ответственностью, на более чем 200 тыс. гривен.
На счету кибер-преступника, по меньшей мере, шесть аналогичных эпизодов, сообщают правоохранители.
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