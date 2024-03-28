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Житель Днепра хранил дома боеприпасы и наркотики: его задержали

Сегодня 09:34
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43-летний житель Днепра хранил у себя дома пистолет, гранату Ф-1, запал УРЗГМ-2, патроны и емкости с марихуаной.

Новости Днепра про Житель Днепра хранил дома боеприпасы и наркотики: его задержали

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что обыск по месту жительства горожанина состоялся 26 марта. Правоохранители изъяли боеприпасы, патроны, пистолет травматического действия, а также свертки, коробку и стеклянные банки с марихуаной. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили у подозреваемого электронные весы и устройство для курения.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Позже следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в подвале жилого дома нашли осколочную гранату.

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