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Мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики: його затримали

Сьогодні 09:34
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43-річний мешканець Дніпра зберігав у себе вдома пістолет, гранату Ф-1, запал УРЗГМ-2, набої та ємності з марихуаною.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики: його затримали

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що обшук за місцем мешкання містянина відбувся 26 березня. Правоохоронці вилучили боєприпаси, набої, пістолет травматичної дії, а також згортки, коробку і скляні банки з марихуаною. Окрім того, працівники поліції виявили у підозрюваного електронні ваги та пристрій для куріння.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Згодом слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у підвалі житлового будинку знайшли осколкову гранату.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра зберігав вдома боєприпаси та наркотики: його затрималиУкраїнська

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