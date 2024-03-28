У Дніпрі у підвалі житлового будинку знайшли осколкову гранату

Учора, 27 березня, під час земельних робіт у підвалі приватного будинку на проспекті Дмитра Яворницького, на глибині приблизно 3-4 метрів, містяни знайшли ручну осколкову гранату Ф-1 застарілого зразка. На місце відразу викликали рятувальників.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Піротехніки ДСНС вилучили боєприпас та вивезли його за межі міста. Там на спеціальному майданчику гранату знищили.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо.
Читайте також:
Автор:
"Мінери" знову активізувалися.
У Дніпрі та області вимкнуть світло.
Дніпро з'явився в українському варіанті популярної гри.
На 12 кварталі оновили сквер.