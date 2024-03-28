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У Дніпрі у підвалі житлового будинку знайшли осколкову гранату

Сьогодні 08:32
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Новости Днепра про У Дніпрі у підвалі житлового будинку знайшли осколкову гранату

Фото умовне.

Учора, 27 березня, під час земельних робіт у підвалі приватного будинку на проспекті Дмитра Яворницького, на глибині приблизно 3-4 метрів, містяни знайшли ручну осколкову гранату Ф-1 застарілого зразка. На місце відразу викликали рятувальників.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Піротехніки ДСНС вилучили боєприпас та вивезли його за межі міста. Там на спеціальному майданчику гранату знищили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо.

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Новости Днепра про У Дніпрі у підвалі житлового будинку знайшли осколкову гранатуУкраїнська

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