У Дніпрі у підвалі житлового будинку знайшли осколкову гранату

Помітили підозрілі чи небезпечні предмети - телефонуйте "101" чи "102"!

Учора, 27 березня, під час земельних робіт у підвалі приватного будинку на проспекті Дмитра Яворницького, на глибині приблизно 3-4 метрів, містяни знайшли ручну осколкову гранату Ф-1 застарілого зразка. На місце відразу викликали рятувальників.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Піротехніки ДСНС вилучили боєприпас та вивезли його за межі міста. Там на спеціальному майданчику гранату знищили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо.

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