Заряджайте все: де у Дніпрі та області 28 березня не буде світла

У Дніпрі та області вимкнуть світло.

28 березня через проведення планових ремонтних робіт жителям вулиць у Дніпрі та Криворізькому районі тимчасово вимкнуть електроенергію. Про це йдеться у Telegram-каналі компанії “ЦЕК”.

Подачу світла припинять з 8:00 до 17:00 за адресами:

Дніпро:

вул. Аеродром: 2-7;

вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6.

Криворізький район, с. Радушне:

вул. Будівельна: 1-9, 11-23, 48;

вул. Весела: 1-7, 9-16;

вул. Вільна: 1-8, 9/2, 10, 11/2, 12-25, 27-37 (непарні);

вул. Клубна: 24;

вул. Лікарняна: 9А, 10-19, 20А, 21, 23;

вул. Мєндєлєєва: 31, 33, 35;

вул. Молодіжна: 1-6, 8-10;

вул. Південна: 1-15;

вул. Шкільна: 1, 4, 6, 15;

вул. Щаслива: 3, 5-10, 12, 14;

шосе Нікопольське: 1Б, 2, 5.

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