Жовті зупинки та АТБ в GTA: показали, як виглядає Дніпро в українському варіанті популярної гри

Дніпро з'явився в українському варіанті популярної гри.

Дніпро тепер є в GTA. Щоправда, поки в українському варіанті цієї гри, який створили розробники з Києва.

Скріни з гри показали у спільноті “Urban Dnipro“.

UKRAINE GTA – українська рольова онлайн-гра. Розроблена на платформі MTA. Графіка та рольові можливості ґрунтуються на популярній грі GTA 5 RP, але сюжет розгортається в Україні в реальних містах та селах.

Випустили гру навесні 2022 року. Спочатку з’явилися карти Києва, але згодом додалася решта регіонів. Нещодавно з’явилася можливість пограти на локаціях, які нагадують дніпровські вулиці.

У грі можна побачити символи Дніпра – Новий міст та хмарочоси в середмісті. Не забули й про жовті зупинки.

У грі можна потрапити на Центральний вокзал та МакДональдз на Старомостовій площі.

Є супермаркети АТБ та відомий сервіс таксі.

Проїхатися можна також проспектом Яворницького та побувати біля міськради.

Як зазначають розробники, GTA Ukraine схожа на оригінал, але відображає реалії українських міст. Наприклад, весь транспорт – звичні нам моделі автівок з українськими номерами. Також тут ви побачите відомі магазини: АТБ, Сільпо, Епіцентр.

Гравець може бути ким завгодно – піти у державні структури: в СБУ, поліцію, ДСНС, виконавчу службу, уряд. Може навіть стати президентом чи мером.

Також можна влаштуватися водієм автобуса, таксистом або створити власну банду.

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