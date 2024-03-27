Жовті зупинки та АТБ в GTA: показали, як виглядає Дніпро в українському варіанті популярної гри - Днепр Инфо
Жовті зупинки та АТБ в GTA: показали, як виглядає Дніпро в українському варіанті популярної гри
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Сегодня 19:33

Дніпро з'явився в українському варіанті популярної гри.

Новости Днепра про Жовті зупинки та АТБ в GTA: показали, як виглядає Дніпро в українському варіанті популярної гри

Дніпро тепер є в GTA. Щоправда, поки в українському варіанті цієї гри, який створили розробники з Києва. 

Скріни з гри показали у спільноті “Urban Dnipro“.

UKRAINE GTA – українська рольова онлайн-гра. Розроблена на платформі MTA. Графіка та рольові можливості ґрунтуються на популярній грі GTA 5 RP, але сюжет розгортається в Україні в реальних містах та селах. 

Випустили гру навесні 2022 року. Спочатку з’явилися карти Києва, але згодом додалася решта регіонів. Нещодавно з’явилася можливість пограти на локаціях, які нагадують дніпровські вулиці. 

У грі можна побачити символи Дніпра – Новий міст та хмарочоси в середмісті. Не забули й про жовті зупинки. 

Новости Днепра про Жовті зупинки та АТБ в GTA: показали, як виглядає Дніпро в українському варіанті популярної гри

У грі можна потрапити на Центральний вокзал та МакДональдз на Старомостовій площі.

Новости Днепра про Жовті зупинки та АТБ в GTA: показали, як виглядає Дніпро в українському варіанті популярної гри

Є супермаркети АТБ та відомий сервіс таксі.

Новости Днепра про Жовті зупинки та АТБ в GTA: показали, як виглядає Дніпро в українському варіанті популярної гри

Проїхатися можна також проспектом Яворницького та побувати біля міськради.

Новости Днепра про Жовті зупинки та АТБ в GTA: показали, як виглядає Дніпро в українському варіанті популярної гри

Як зазначають розробники, GTA Ukraine схожа на оригінал, але відображає реалії українських міст. Наприклад, весь транспорт – звичні нам моделі автівок з українськими номерами. Також тут ви побачите відомі магазини: АТБ, Сільпо, Епіцентр.

Гравець може бути ким завгодно – піти у державні структури: в СБУ, поліцію, ДСНС, виконавчу службу, уряд. Може навіть стати президентом чи мером. 

Також можна влаштуватися водієм автобуса, таксистом або створити власну банду. 

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Новости Днепра про Жовті зупинки та АТБ в GTA: показали, як виглядає Дніпро в українському варіанті популярної гриУкраїнська

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