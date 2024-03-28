В Днепре в подвале жилого дома нашли осколочную гранату

Вчера, 27 марта, во время земельных работ в подвале частного дома на проспекте Дмитрия Яворницкого, на глубине примерно 3-4 метров, горожане нашли ручную осколочную гранату Ф-1 устаревшего образца. На место сразу вызвали спасателей.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Пиротехники ГСЧС изъяли боеприпас и вывезли его за пределы города. Там на специальной площадке гранату уничтожили.
Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра в подвале своего дома обнаружил снаряд: что известно.
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