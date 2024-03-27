Заряжайте все: где в Днепре и области 28 марта не будет света

28 марта из-за проведения плановых ремонтных работ жителям улиц в Днепре и Криворожском районе временно выключат электроэнергию. Об этом говорится в Telegram-канале компании «ЦЭК».
Подачу света прекратят с 8:00 до 17:00 по адресу:
ул. Аэродром: 2-7;
ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6.
ул. Строительная: 1-9, 11-23, 48;
ул. Веселая: 1-7, 9-16;
ул. Свободна: 1-8, 9/2, 10, 11/2, 12-25, 27-37 (нечетные);
ул. Клубно: 24;
ул. Больничная: 9А, 10-19, 20А, 21, 23;
ул. Менделева: 31, 33, 35;
ул. Молодежная: 1-6, 8-10;
ул. Южная: 1-15;
ул. Школьно: 1, 4, 6, 15;
ул. Счастлива: 3, 5-10, 12, 14;
шоссе Никопольское: 1Б, 2, 5.
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