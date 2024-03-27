Заряжайте все: где в Днепре и области 28 марта не будет света

28 марта из-за проведения плановых ремонтных работ жителям улиц в Днепре и Криворожском районе временно выключат электроэнергию. Об этом говорится в Telegram-канале компании «ЦЭК».

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