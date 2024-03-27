Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного закона

В Минобороны разъяснили основные положения нового закона о военной подготовке. Мобилизации с 18 лет не будет, но предлагается, что призывать на службу могут от 25 до 60 лет, а с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка. От ее прохождения освобождаются некоторые категории граждан.
Среди других важных новшеств:
Уже завтра Комитет должен завершить рассмотрение всех поправок к этому законопроекту.
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