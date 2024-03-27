Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного закона

Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного закона

Сегодня 20:10
просмотров

Продолжается мобилизация в Украине на сегодняшний день, и Министерство обороны опубликовало информацию о том, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизационных мероприятиях и военной подготовке.

Новости Днепра про Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного закона

В Минобороны разъяснили основные положения нового закона о военной подготовке. Мобилизации с 18 лет не будет, но предлагается, что призывать на службу могут от 25 до 60 лет, а с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка. От ее прохождения освобождаются некоторые категории граждан.

Среди других важных новшеств:

  • Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет
  • С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка
  • От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан
  • Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное
  • Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы
  • Граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Уже завтра Комитет должен завершить рассмотрение всех поправок к этому законопроекту.

Новости Днепра про Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного закона

Читайте также:

Новости Днепра про Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного законаУкраїнська Новости Днепра про Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного законаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК: о чем речь
    Новости Украины
    21.03.2024 21:59
    Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК: о чем речь

    Теперь "ограниченно пригодных" не будет.

    В Украине изменят правила вручения повесток: внесены правки в законопроект
    Новости Украины
    21.03.2024 10:30
    В Украине изменят правила вручения повесток: внесены правки в законопроект

    В Украине работники ТЦК будут обязаны показывать удостоверения и сообщать…

    Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК
    Новости Украины
    11.03.2024 13:55
    Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК

    Киевский охранник извещал жителей ЖК о том, что на территории…

    Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменится
    Новости Украины
    26.02.2024 17:11
    Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменится

    Президент подписал закон о демобилизации срочников.

    Последние новости

    Желтые остановки и АТБ в GTA: показали, как выглядит Днепр в украинском варианте популярной игры
    Желтые остановки и АТБ в GTA: показали, как выглядит Днепр в украинском варианте популярной игры

    Днепр появился в украинском варианте популярной игры.

    Сегодня 19:33
    2
    просмотров
    Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)
    Острые углы и огромный трезубец: показали обновленный сквер на 12 квартале в Днепре (ФОТО)

    На 12 квартале обновили сквер.

    Сегодня 18:49
    1
    просмотров
    Житель Днепра нашел под своим капотом большую собаку-бультерьера: как это произошло
    Житель Днепра нашел под своим капотом большую собаку-бультерьера: как это произошло

    В Днепре водитель нашел под капотом своего автомобиля чужую собаку.

    Сегодня 18:00
    5
    просмотров
    Как жителю Днепра первый раз получить е-рецепт без визита к врачу: инструкция
    Как жителю Днепра первый раз получить е-рецепт без визита к врачу: инструкция

    В Украине, после того, как пациент получает электронный рецепт у профильного или семейного врача он может без посещения медучреждения получить его снова – для этого достаточно обратиться к доктору по телефону. Второй раз, дистанционно, рецепт выписывают тем, у кого есть…

    Сегодня 17:31
    2
    просмотров
    На подлете к Днепру уничтожили крылатую ракету
    На подлете к Днепру уничтожили крылатую ракету

    В сторону Днепра пускали крылатую ракету.

    Сегодня 16:51
    7
    просмотров
    В Днепре на Тополе-3 неизвестная женщина по третьему кругу ворует дворовые кусты
    В Днепре на Тополе-3 неизвестная женщина по третьему кругу ворует дворовые кусты

    Соседские войны в Днепре продолжаются.

    Сегодня 16:41
    2
    просмотров
    Что нужно знать о рационе собак маленьких пород
    Что нужно знать о рационе собак маленьких пород

    Собаки маленьких пород — не только милые пушистые друзья, но и особенные питомцы, которые требуют внимательного отношения. Подобранный рацион должен положительно влиять на состояние шерсти, костей и зубов. Сбалансированное меню считается основой долгой и счастливой жизни любимцев.

    Сегодня 16:37
    3
    просмотров
    В Никополе в результате обстрела погиб мужчина
    В Никополе в результате обстрела погиб мужчина

    В Никополе на Днепропетровщине россияне убили мужчину.

    Сегодня 16:01
    2
    просмотров
    Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)
    Копия музея Каира и необычная башня: что находилось в разное время в верхней части проспекта Яворницкого (ФОТО)

    Днепропетровская областная универсальная научная библиотека им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия одна из самых старейших в городе. Основана еще в Екатеринославе 190 лет назад она несколько раз закрывалась и вновь открывалась.

    Сегодня 15:22
    6
    просмотров
    Будут одевать памятник Шевченко: в Днепре изготовили гигантский вышитый «кожушок»
    Будут одевать памятник Шевченко: в Днепре изготовили гигантский вышитый «кожушок»

    В Днепре установили новый национальный рекорд.

    Сегодня 15:17
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх