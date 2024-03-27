Мобилизация с 18-ти лет? Минобороны разъяснило основные положения мобилизационного закона

Продолжается мобилизация в Украине на сегодняшний день, и Министерство обороны опубликовало информацию о том, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизационных мероприятиях и военной подготовке.

В Минобороны разъяснили основные положения нового закона о военной подготовке. Мобилизации с 18 лет не будет, но предлагается, что призывать на службу могут от 25 до 60 лет, а с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка. От ее прохождения освобождаются некоторые категории граждан.

Среди других важных новшеств:

Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет

С 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка

От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан

Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное

Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы

Граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Уже завтра Комитет должен завершить рассмотрение всех поправок к этому законопроекту.

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