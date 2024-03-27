Мобілізація з 18 років? Міноборони роз’яснило основні положення мобілізаційного закону
Мобілізація з 18 років? Міноборони роз’яснило основні положення мобілізаційного закону
Сьогодні 20:10
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Триває мобілізація в Україні на сьогодні, і Міністерство оборони опублікувало інформацію про те, що передбачає законопроект №10449 про мобілізаційні заходи та військовий вишкіл.
У Міноборони роз’яснили основні положення нового закону про військовий вишкіл. Мобілізації з 18 років не буде, пропонується, що призвати на службу можуть від 25 до 60 років, а з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка. Від її проходження звільняються деякі категорії громадян.
Серед інших важливих нововведень:
Мобілізація пропонується від 25 до 60 років
З 2025 року у закладах вищої освіти запроваджується базова військова підготовка
Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян
Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний
Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби
Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
Вже завтра Комітет повинен завершити розгляд всіх правок до цього законопроєкту
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