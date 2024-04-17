Вимога від ТЦК та повістка: яка між ними різниця

17 квітня в урядовому виданні "Голос України" оприлюднили новий закон про мобілізацію, тож 18 травня він набере чинності. Серед змін, які чекають на військовозобов'язаних, поява нового документу - вимоги, яку можуть надсилати призовнику представники ТЦК.

Вимогу не слід плутати із повісткою.

Вимога – документ, що передує зверненню ТЦК до суду із позовом щодо обмеження людини в праві керування авто, пише “Судово-юридична газета”. У разі якщо після отримання повістки призовник не з’являється до територіального центру комплектування, тоді співробітники установи можуть звернутися до Нацполіції, аби ті затримали військовозобов’язаного та доставили до ТЦК.

Коли правоохоронці не можуть задовольнити звернення, то сповіщають про це ТЦК, а громадянину надсилають формальну вимогу про виконання його обов’язків як військовозобов’язаного чи резервіста.

Днем вручення цього документа вважають:

день вручення повістки поштою;

день, у який у поштовому повідомленні поставили відмітку про відмову у врученні або неможливість вручити ї за адресою громадянина, що значиться у відповідних облікових документах;

ТЦК може звернутися до суду, якщо у десятиденний проміжок часу від цієї дати військовозобов’язаний не відреагував на цю вимогу. Громадянин втратить право на керування власним транспортним засобом доти, доки не виконає умови вимоги або поки її не відкличуть.

Вимогу можна вважати попередженням. Документ надсилатимуть рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Станеться це тоді, коли керівник ТЦК встановить невиконання військовозобов’язаною особою таких обов’язків:

явка на виклик ТЦК та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

уточнення облікових даних упродовж 60 днів відтоді, як оновлений законопроєкт набуде чинності;

дотримання законодавства про мобілізацію.

Чи обмежувати “ухилянту” право керування авто вирішує суд. Це станеться тільки тоді, якщо працівники ТЦК доведуть, що людину не змогли доставити до центру комплектування, навіть залучивши для цього поліцію.

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