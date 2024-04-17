Вимога від ТЦК та повістка: яка між ними різниця

Вимогу не слід плутати із повісткою.
Вимога – документ, що передує зверненню ТЦК до суду із позовом щодо обмеження людини в праві керування авто, пише “Судово-юридична газета”. У разі якщо після отримання повістки призовник не з’являється до територіального центру комплектування, тоді співробітники установи можуть звернутися до Нацполіції, аби ті затримали військовозобов’язаного та доставили до ТЦК.
Коли правоохоронці не можуть задовольнити звернення, то сповіщають про це ТЦК, а громадянину надсилають формальну вимогу про виконання його обов’язків як військовозобов’язаного чи резервіста.
Днем вручення цього документа вважають:
ТЦК може звернутися до суду, якщо у десятиденний проміжок часу від цієї дати військовозобов’язаний не відреагував на цю вимогу. Громадянин втратить право на керування власним транспортним засобом доти, доки не виконає умови вимоги або поки її не відкличуть.
Вимогу можна вважати попередженням. Документ надсилатимуть рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Станеться це тоді, коли керівник ТЦК встановить невиконання військовозобов’язаною особою таких обов’язків:
Чи обмежувати “ухилянту” право керування авто вирішує суд. Це станеться тільки тоді, якщо працівники ТЦК доведуть, що людину не змогли доставити до центру комплектування, навіть залучивши для цього поліцію.
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