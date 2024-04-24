Закон про мобілізацію: основні зміни, які чекають на українців з 18 травня

Президент України Володимир Зеленський підписав новий мобілізаційний законопроєкт. Документ вже оприлюднили в "Голосі України", тож 18 травня закон набуде чинності.

Міноборони опублікувало інфографіку, де виклало основні зміни, які чекають на українців. Розповідаємо про найважливіші із них.

Відтепер місцева влада має сприяти організації військових зборів, поширювати інформацію про мобілізацію, сповіщати призовників, допомагати теробороні у підготовці та виконанні завдань, а також проводити мобілізаційні та демобілізаційні заходи на місцевому рівні.

Також вони матимуть повноваження взаємодіяти з органами державної влади і силами оборони для обміну інформацією.

Що повинні робити громадяни?

Чоловіки від 18 до 60 років мають носити з собою військово-обліковий документ і показувати його на вимогу уповноважених осіб, а також уточнювати облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет (реєстрація якого лише за бажанням).

Ці громадяни зобов’язані приходити до ТЦК і СП для військового обліку та медогляду. Прибуття на збірні пункти за викликом і повісткою є обов’язковим.

Громадяни України зобов’язані надавати майно, будівлі, транспорт для Збройних Сил та інших формувань з компенсацією вартості державою.

Що буде, якщо не виконати ці вимоги?

Якщо призовник не виконав свої обов’язки, тоді керівник ТЦК та СП звертається до поліції для адміністративного затримання і доставки громадянина. На виконання вимог дається 10 днів, після чого ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги.

Більш розлого на інфографіці:

Кому дають відстрочку?

Тут майже нічого не змінилося. Відстрочку отримають заброньовані органами влади люди, а також ті, хто визнаний непридатним, має інвалідність, або є доглядачем/опікуном хворих/або дітей-сиріт.

Також не призиватимуть людей, в яких є в родині зниклі безвісти або загиблі родичі. Залишили відстрочку для аспірантів та науково-педагогічних працівників.

Військовий облік – основні зміни

Призовники це чоловіки до 25 років. Жінки за бажанням.

Мобілізація з 25 років, а не 27 як раніше.

У Міністерстві також пояснили, як буде відбуватися базова загальновійськова підготовка.

Це одне із нововведень. Вишкіл включать до навчальних планів. Звільняються від нього непридатні за станом здоров’я або ті чоловіки, які вже проходили військову службу чи підготовку в інших органах.

Жінки можуть пройти базову загальновійськову підготовку за бажанням.

Повністю ознайомитися з поясненням від Міноборони можна на САЙТІ.

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