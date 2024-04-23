Усі консульства України поки не надають послуги чоловікам призовного віку: Кулеба прокоментував

Українцям призовного віку припинили видачу нових закордонних паспортів у консульствах по всьому світу.

Ввечері 22 квітня з’явилася новина про те, що всі консульства України припинили надання послуг чоловікам від 18 до 60 років.

Згодом на сайті ДП “Документ” з’явилося повідомлення про те, що чоловікам від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном не будуть видавати паспорти. Анкети прийматимуть, але готові документи видаватимуть лише дітям до 12 років. Зазначалося, що це пов’язано з “технічними” причинами.

Глава МЗС Кулеба підтвердив чутки про те, що чоловікам не будуть поки що видавати документи. У своєму Х (Twitter) міністр написав, що невдовзі оприлюднять уточнені розʼяснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна, – наголосив він.

Кулеба зазначив, що обов’язок оновлювати свої дані у ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно, – наголосив міністр.

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